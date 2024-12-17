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Новости > Ученые объяснили, чем же так полезен томатный сок

Ученые объяснили, чем же так полезен томатный сок

Агата Кловская
17.12.24 13:58
206
Ученые объяснили, чем же так полезен томатный сок

Эксперты из колледжа Stikes Muhammadiyah Ciamis в Индонезии поведали о пользе томатного сока. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что потребление этого напитка не только насыщает организм витаминами, но и помогает контролировать кровяное давление.

Поясняется, что повышенное давление повреждает стенки кровеносных сосудов, способствуя их утолщению, уплотнению и атеросклеротическим изменениям, что увеличивает риск опасных для жизни состояний, таких как инфаркт и инсульт.

В опыте принимал участие пожилой доброволец с гипертонией, который не применял никакие методы для контроля своего состояния. Он употреблял томатный сок дважды в день на протяжении трех дней.

В итоге было установлено, что это снизило у него кровяное давление с 160/100 мм рт. ст. до 150/90 мм рт. ст.

Специалисты также говорят, что томаты, богатые витаминами A, B, C, калием и другими полезными веществами, показали свое положительное воздействие благодаря комплексному влиянию на организм.

Сообщается, что калий поддерживает осмотическое давление жидкостей организма, участвует в регуляции водного и кислотно-щелочного баланса и регулирует циклы сокращения и расслабления сердечной мускулатуры.

Добавляется, что витамин С отличается способностью разжижать кровь, а витамин В помогает обеспечивать кровоснабжение сердца.

Резюмируется, что регулярное употребление томатного сока может стать важным дополнением к традиционным методам лечения гипертонии, предоставляя доступный и натуральный способ улучшить качество жизни миллионов людей.

Ранее диетолог объяснила, почему пожилым людям нужно пить томатный сок.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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