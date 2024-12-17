Германия может присоединиться к соглашению о прекращении огня в Украине

Германия может присоединиться к обеспечению будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, но пока рано говорить о конкретном формате миротворческих сил. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Reuters.

Так, выступая перед журналистами в Берлине, Писториус поддержал других европейских политиков, заявив, что еще слишком рано принимать решение о присутствии войск в Украине, поскольку нет ни переговоров, ни прекращения огня.

«Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этом важную роль», — отметил он.

Писториус добавил, что пока сложно определить, какой может быть роль Германии, поскольку все будет зависеть от условий прекращения огня и возможного мандата миротворческих сил.

«Сейчас намного больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа», — сказал министр обороны Германии.

Напомним, Бундестаг проголосовал за вотум недоверия Шольцу.