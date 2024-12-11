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Новости > Американцы рассказали о нашем мозге кое-что очень странное

Американцы рассказали о нашем мозге кое-что очень странное

Агата Кловская
11.12.24 08:20
82
Американцы рассказали о нашем мозге кое-что очень странное

Эксперты из университета Южной Калифорнии в США узнали о мозге человека кое-что весьма странное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была выявлена способность взрослого мозга генерировать новые нейроны связана с улучшением когнитивных функций, в том числе с обучением через слуховое восприятие.

Ученые говорят: «Хотя большинство нейронов формируется в детстве, в определенных областях мозга этот процесс продолжается и во взрослом возрасте, хоть и в меньшей степени. У пациентов с эпилепсией или деменцией новых нейронов образуется меньше, чем у людей без этих заболеваний. Это может быть связано с когнитивными нарушениями».

В ходе опыта специалисты анализировали мозговую ткань людей с лекарственно устойчивой эпилепсией.

Указывается на то, что во время операций, направленных на лечение судорог, подопытные сдавали образцы ткани, а также проходили когнитивные тесты.

В итоге оказалось, что наличие новых нейронов связано с улучшением вербального обучения, то есть способности учиться через разговоры и восприятие информации на слух.

Американцы рассказали, что стимулирование роста новых нейронов может помочь в борьбе с когнитивными нарушениями при нейродегенеративных заболеваниях и эпилепсии.

Они уже начали клиническое испытание, направленное на стимулирование нейрогенеза у пациентов с эпилепсией с помощью аэробных упражнений.

Сейчас завершена первая фаза, которая подтвердила безопасность метода.

Ранее австралийцы перечислили продукты, которые защищают мозг.

Тэги: ученые, здоровье, мир, мозг, наука

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