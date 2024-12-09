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Видео-Новости > В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии

В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии

Александр Панько
09.12.24 11:40
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В Донецке прямо в автомобиле взорвали начальника Еленовской колонии

Во временно оккупированном Донецке взорвался внедорожник. В нем мог быть начальник Еленовской колонии. Об этом сообщают местные паблики в понедельник, 9 декабря.

Отмечается, что в результате взрыва два человека получили серьезные ранения.

Инцидент произошел на улице Университетской неподалеку от отеля Park Inn. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая.

Telegram-канал Mash сообщает, что после взрыва автомобиля в Донецке погиб начальник Оленивской колонии «ДНР» Сергей Евсюков. Также пострадала его жена — ей оторвало ногу, она в больнице в тяжелом состоянии.

Предварительно, под дном Toyota Land Cruiser был заложен пластид — около 100 граммов в тротиловом эквиваленте.

Напомним, 28 июля 2022 года на территории бывшей исправительной колонии № 120 в оккупированном городе Еленовка Донецкой области произошел взрыв. Было разрушено помещение, где находились пленные украинцы. В результате взрыва погибли более 50 пленных, около 150 были ранены.

Тэги: взрыв, Донецк, Еленовская колония

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