Зеленский сам решит, идти ли на переговоры с РФ, — Белый дом

Президент Украины Владимир Зеленский сам должен решать, когда и на каких условиях проводить переговоры с Москвой, а президент Байден будет помогать этому до завершения своей каденции. Такую позицию озвучил советник Белого дома Джон Кирби по просьбе прокомментировать подходы Дональда Трампа по отношению к Украине, пишет Укринформ.

Кирби отметил, что действующая администрация сохраняет главные принципы: «Ничего об Украине без Украины. Мы не собираемся вести о них разговоры без их участия, мы не будем навязывать им, какими могут быть следующие шаги».

Кирби подчеркнул, что президент Зеленский был избран украинским народом, чтобы представлять его в исполнительной ветви власти, поэтому именно он решает, идти ли на переговоры, и если да, то когда и на каких позициях.

Кроме того, он заявил, что действующее правительство США делает все необходимое для того, чтобы у украинской армии было все необходимое для дальнейших успехов на поле боя.

В этом контексте Кирби напомнил, что, несмотря на определенные успехи россиян на востоке Украины, Путину все же пришлось обращаться за помощью в КНДР.

«Ему нужно закупать оружие. Но кроме ракет, артиллерийских снарядов и другого вооружения Путин также должен покупать много мешков для трупов. И я считаю, что об этом тоже не стоит забывать», — отметил представитель администрации США.

Напомним, Радослав Сикорский заявил, что принуждать к мирным переговорам следует Москву, а не Киев, потому что именно Кремль не стремится к миру.