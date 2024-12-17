Усик рассказал, чем планирует заняться после реванша с Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своем будущем после второго боя с Тайсоном Фьюри.

Украинец заявил, что не будет завершать карьеру после реванша с британцем.

«Я продолжу боксировать, продолжу тренироваться. Возможно, я отдохну 3-4 месяца. Я хочу сыграть за свою команду „Полесье“, а затем вернусь в боксерский зал. С кем бы я хотел подраться дальше? Не знаю», — сказал Усик в интервью YouTube-каналу The Stomping Ground.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии.

Напомним, Фьюри раскрыл план на реванш с Усикoм.