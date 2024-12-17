За ликвидацией генерала РФ Игоря Кириллова в Москве стоит СБУ, — источники

В Москве в результате взрыва убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. За операцией по его ликвидации стоит Служба безопасности Украины. Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.

По данным источников, самокат со взрывчаткой был взорван, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Они оба были убиты.

«Кирилов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев. Возмездие за военные преступления неизбежно», — сообщил информированный источник.

Отметим, что еще вчера Служба безопасности Украины заочно объявила подозрение Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Напомним, в Москве ликвидировали топ-чиновника, который занимался модернизацией ракет для атак по Украине.