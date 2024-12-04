Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ подключила мозг лабораторной крысы Пифии к нейроинтерфейсу, что позволило грызуну отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры.
Крыса уже правильно ответила на вопросы про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и день рождения Альберта Эйнштейна.
Работает это так: нейроинтерфейс подсказывает грызуну верный ответ с помощью электрической стимуляции мозга. Это фактически ощущение в теле в определенных местах, когда нужно отвечать «да», а когда «нет». За правильное решение Пифия получает вознаграждение.
Neiry и ученые из МГУ предполагают, что в обозримом будущем таким «гением» может стать любой человек с имплантированным нейроинтерфейсом.
Профессор МГУ Михаил Лебедев объяснил, для чего этот эксперимент вообще проводился и как ИИ будет интегрироваться с естественным интеллектом: «Зачем это нужно? Нам надо решить экзистенциальную проблему. ИИ для нас помощник или соперник? Как мы будем с ним жить? По мне, так будем жить хорошо, мирно сосуществовать. Когда ИИ интегрируется с естественным интеллектом, они будут работать вместе. ИИ будет делать то, что он делает хорошо: запоминать огромные массивы информации, обрабатывать ее и передавать естественному мозгу».