Ученые подключили мозг крысы к искусственному интеллекту

Биотех-лаборатория Neiry совместно с учеными из МГУ подключила мозг лабораторной крысы Пифии к нейроинтерфейсу, что позволило грызуну отвечать на любые вопросы с помощью клавиатуры.

Крыса уже правильно ответила на вопросы про квазары, миелиновые оболочки, язык Python и день рождения Альберта Эйнштейна.