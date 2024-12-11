28 лет спустя (2005): трейлер и дата выхода продолжения культового хоррора

Вышел трейлер фильма «28 лет спустя» — третьей части культового постапокалиптического зомби-хоррора.

В одном из кадров фильма «28 лет спустя» можно заметить зомби, напоминающего Киллиана Мерфи, который сыграл главного героя Джима в первой части трилогии. По слухам, актёр может вернуться в новом образе.

Премьера фильма «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года.

Трейлер фильма «28 лет спустя»: