28 лет спустя (2005): трейлер и дата выхода продолжения культового хоррора

Стали известны новые детали встречи Зеленского и Трампа в Париже
США выделили для Украины кредит на 20 млрд долларов
Украинские банки договорились потуже «затянуть гайки» населению
Генштаб озвучил потери оккупантов в войне на 11 декабря
В «Укрэнерго» рассказали, как будут выключать свет 11 декабря
Зеленский заявил о 800 тысячах войск РФ в Украине
В двух областях отменили графики отключения
Вирус гриппа циркулирует уже в трех областях, — Минздрав
«Укрэнерго» обнародовало график отключений во вторник, 10 декабря
Потери РФ в войне превысили 755 тысяч солдат