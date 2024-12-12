Китайцы объяснили, почему нельзя пропускать завтрак

Эксперты из Первой народной больницы Шундэ в Китае рассказали, почему нельзя пропускать завтрак. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что привычка пропускать утренний прием пищи может повысить риск развития деменции у пожилых людей.

В опыте участвовали 859 людей в возрасте старше 60 лет.

Подопытные предоставили данные о состоянии своего здоровья и сообщили, как они обычно питаются в течение дня.

Во время трехлетнего наблюдения за добровольцами специалисты узнали, что у тех, кто часто пропускал завтрак, со временем ухудшались память и внимание.

Добавляется, что в мозге людей, обходящихся без завтрака, были ярче выражены биомаркеры нейродегенерации. Также них наблюдалось сокращение объема мозга.

Китайцы подчеркивают, что утренний прием пищи это не просто привычка, а важный фактор, влияющий на здоровье.

Дело в том, что глюкоза, поступающая в организм с первой порцией пищи, выступает основным источником энергии для мозга, а при ее дефиците усиливается стресс, что приводит к повышению уровня кортизола и накоплению жира, что может ускорить когнитивное старение.

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