Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие

Представляем вашему вниманию Топ проектов, в которые стоит играть, чтобы получить Airdrop (финансовое вознаграждение). Просто жмите по ссылке и начинайте играть, собирая свои монеты. После окончания каждой игры монеты можно будет вывести на реальную криптовалютную биржу и продать.

Пятерка лучших Telegram-проектов, в которых достаточно делать несколько кликов в день, чтобы получить право на будущий airdrop (не требуется привязка карты) по количеству ежемесячных пользователей выглядет так:

Blum - 51 млн (самый простой и популярный, раздача монет уже скоро), 1.- 51 млн (самый простой и популярный, раздача монет уже скоро),

Major - 34 млн (игра, взявшая за основу механику «рейтинга ВКонтакте»), 2.- 34 млн (игра, взявшая за основу механику «рейтинга ВКонтакте»),

Cats&Dogs - 9 млн (благотворительно-монетарный проект) 4.- 9 млн (благотворительно-монетарный проект)

Hrum - 7млн (кулинарная монетизация) 5.- 7млн (кулинарная монетизация)

А вот еще несколько не менее интересных проектов:

Crypto Mason (тут могут зарабатывать не только масоны, пока...) 1.(тут могут зарабатывать не только масоны, пока...)

TapSwap (заходи каждый день и забирай свои монеты, раздача монет уже скоро) 2.(заходи каждый день и забирай свои монеты, раздача монет уже скоро)

TON Station (похоже на Блум, раздача монет уже скоро) 3.(похоже на Блум, раздача монет уже скоро)

UNITS (проект основанный на токенизации активов реального мира) 4.(проект основанный на токенизации активов реального мира)