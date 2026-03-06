Свириденко сообщила важную новость по поводу финансирования украинской науки

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о финансировании науки в нашей стране. На ее развитие дадут более трех миллиардов гривен.

Чиновница поведала: «Правительство приняло порядок распределения средств для финансирования научных учреждений и исследований университетов».

По ее словам, деньги дадут по трем основным направлениям: стимулирование научных и научно-педагогических работников, развитие исследовательской инфраструктуры и современное оборудование и институциональное развитие.

Указывается также, что объем базового финансирования будет определяться по итогам государственной аттестации.

Говорится: «По результатам государственной аттестации 246 ведущих научных учреждений и высших учебных заведений получат базовое финансирование. Более 50 тысяч ученых впервые получат дополнительную надбавку к заработной плате в качестве признания результатов работы их учреждений».

Добавляется, что самое большое финансирование получат учреждения и университеты в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Сумах, где, как подчеркивается, сосредоточена значительная часть исследовательской инфраструктуры и научных коллективов.

