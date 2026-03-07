Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, порадует ли погода украинцев 8 марта

Стало известно, порадует ли погода украинцев 8 марта

Агата Кловская
06.03.26 23:59
77
Стало известно, порадует ли погода украинцев 8 марта

Стало известно, какой будет погода в Украине в воскресенье, 8 марта. Об этом информирует Гидрометцентр.

Синоптики поведали, что в нашей стране будет сухо.

Сообщается, что ночью на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Ночью от 5 мороза до 0, днем плюс 7-12, на Закарпатье до 15 тепла, на северо-востоке и востоке плюс 3-8.

В Киеве послезавтра будет без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем плюс 8-10.

Ранее синоптик дал неутешительный прогноз на март.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, прогноз погоды, синоптики, новости Украины

Комментарии

Статьи

02.03.26 23:49

Гончаренко vs Княжицкий: последствия для Европейской солидарности

Автор: Назар Даниленко

Дайджест

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии
02.02.26 21:17

Ученый из Гарварда «нашел» рай, который соответствует описанию в Библии

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Выявлена еще одна небывалая польза кофе
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Лили Филлипс переспала со 101 мужчиной за 24 часа
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Ингрид Лима родила футболисту донецкого «Шахтера» Винисиусу Тобиасу ребенка... от другого мужчины
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Михня Злой: сын Дракулы насиловал жен бояр в их присутствии
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Минусы ориентальных кошек: 5 причин отказаться от покупки
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Анжелика Коломойская: все, что вы хотели знать о дочери известного олигарха
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Расторопша: сгущает кровь или разжижает?
Крокус: ядовитый или нет?
Крокус: ядовитый или нет?
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
06.03.26 23:52

Генсек ООН сделал тревожное заявление по поводу ситуации на Ближнем Востоке

06.03.26 23:46

Трамп анонсировал сделку с Кубой

06.03.26 22:37

В США говорят о скором завершении войны с Ираном

06.03.26 21:20

Трамп спрогнозировал, что будет с ценами на нефть

06.03.26 20:13

Катарский чиновник предрек гигантское подорожание нефти

06.03.26 19:56

Трамп сделал интересное заявление по поводу будущего Ирана

06.03.26 19:43

Электричество в Украине продолжат массово отключать 7 марта

06.03.26 18:31

Нефть в мире продолжает быстро расти в цене

06.03.26 18:05

Зеленский предрек новое наступление России в Донецкой области

06.03.26 17:14

В США намекнули на хорошие новости по Украине

06.03.26 16:23

В Кремле готовят почву для срыва переговоров по Украине, — ISW

06.03.26 12:51

Похищение авто «Ощадбанка» в Венгрии: СМИ узнали, где их спрятали

06.03.26 10:37

Зеленский сделал заявление о мирных переговорах

06.03.26 10:04

Венгрия похитила украинские инкассаторские автомобили вместе с сотрудниками, — «Ощадбанк»

06.03.26 09:39

Зеленский намекнул, что ВСУ могут заняться Орбаном

05.03.26 14:24

В Польше массово задерживают и высылают украинцев

05.03.26 09:44

Президент сделал заявление относительно трехсторонней встречи

05.03.26 09:23

Объявили частичные отключения на четверг, 5 марта

05.03.26 09:21

Каллас сделала тревожное заявление по поводу войны в Украине

02.03.26 12:14

В Кремле нашли новое оправдание нападения на Украину из-за Ирана, — Politico

02.03.26 12:33

Президент Литвы сделал важное заявление по поводу войны в Украине на фоне ситуации на Ближнем Востоке

04.03.26 15:55

В Киеве решают судьбу колеса обозрения

02.03.26 11:43

Трамп признал потери среди американцев и допустил остановку атак по Ирану

03.03.26 16:25

Медик рассказала, сколько часов следует спать человеку

01.03.26 23:45

Завтра украинцев ждет по-настоящему весенняя погода

02.03.26 15:22

Неодим: назван товар, который подорожал в феврале больше всего

02.03.26 04:35

Названо число спасателей, погибших в Украине за время войны

02.03.26 20:08

Зеленский предупредил, что Россия собирается бить по объектам водоснабжения Украины

03.03.26 12:15

Зеленский сообщил, сколько территорий отвоевала Украина в этом году

Фото и Видео
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
Появилось видео аварийной посадки самолета NASA WB-57
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
На Гавайях произошло эпичное извержение вулкана Килауэа
Чили охватили эпичные лесные пожары
Чили охватили эпичные лесные пожары
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги, перекрыто движение транспорта
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Зеленский анонсировал новые решения ради Украины
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Лукашенко эпично упал на лед во время игры в хоккей
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
Китайцы рекордно разогнали вакуумный поезд
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
США стремятся достичь окончательного соглашения, — Зеленский
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Дмитрий Разумков: Глава НБУ хочет войти в историю за бюджетные средства
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
Путин оскорбил европейцев, назвав их «подсвинками»
fraza.com
Новости блогосферы
03.01.26 10:12

Новогодние кадровые изменения в Украине: к чему это все?
19.12.25 17:42

€90 миллиардов для Украины — это «недопобеда»
15.11.25 20:46

Прогноз от The Economist на 2026 год. Мир сделает вид, что знает, куда идет?
01.10.25 12:10

Украинцам следует перечитать опыт Карибского кризиса

Опрос

Чего вы ждете от 2026 года?

посмотреть результаты
© 2026 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Бажаєте перейти на українську версію сайта? Тоді тисніть сюди