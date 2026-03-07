Стало известно, порадует ли погода украинцев 8 марта

Стало известно, какой будет погода в Украине в воскресенье, 8 марта. Об этом информирует Гидрометцентр.

Синоптики поведали, что в нашей стране будет сухо.

Сообщается, что ночью на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Ночью от 5 мороза до 0, днем плюс 7-12, на Закарпатье до 15 тепла, на северо-востоке и востоке плюс 3-8.

В Киеве послезавтра будет без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем плюс 8-10.

Ранее синоптик дал неутешительный прогноз на март.