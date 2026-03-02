Ситуация на фронте: за сутки произошло 114 боевых столкновений

В Украине продолжается война. Стало известно, что происходит на фронте.

О ситуации по итогам воскресенья, 1 марта, поведал Генштаб ВСУ.

Там информируют, что за сутки произошло 114 боевых столкновений.

Сказано: «Противник нанес один ракетный удар, одной ракетой, 65 авиационных ударов, сбросил 208 управляемых авиабомб».

Также россияне применили 5 735 дронов-камикадзе и осуществили 2 767 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.

