Катарский чиновник предрек гигантское подорожание нефти

Министр энергетики Катара Саад аль-Кааби сделал громкое заявление. Указывается, из-за боевых действий на Ближнем Востоке нефть может подорожать до 150 долларов за баррель.

Его слова цитирует издание Financial Times.

В публикации сказано, что чиновник предрекает, что это может произойти уже через две-три недели, «если танкеры и другие торговые суда не смогут проходить через Ормузский пролив».

Добавляется, что газ может подорожать в четыре раза – до 40 долларов.

