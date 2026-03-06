Зеленский предрек новое наступление России в Донецкой области

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Донецкую область. По его словам, весной Россия готовит тут новое наступление.

Политик сказал, что важно, чтобы украинские позиции были сильными.

Добавляется, что следует сделать все, чтобы было достаточное обеспечение бригад, и что украинские бойцы держатся достойно.

Он отметил: «Именно так будет держаться и впредь наша страна, наша дипломатия, наш народ. Всем нашим партнерам – в США, в Европе, где угодно – стоит четко понимать, что Владимир Путин, иранский режим, Северная Корея, Александр Лукашенко и другие подобные дружат только ради того, чтобы такое, как с нашим Донбассом, делать там, где они хотят. Зло надо останавливать, и украинцы это именно и делают на Донбассе».

