Трамп сделал интересное заявление по поводу будущего Ирана

Президент США Дональд Трамп сделал неоднозначное заявление по поводу будущего Ирана. Сказал, что его может возглавить религиозный лидер.

Политик отметил: «Возможно, да. То есть, это зависит от того, кто этот человек. Я не против религиозных лидеров. Я имею дело со многими религиозными лидерами, и они потрясающие».

В то же время, говоря о том, настаивает ли он на том, чтобы Иран был демократическим государством, американский лидер рассказал: «Нет. Я говорю, что должен быть лидер, который будет справедливым и честным. Будет отлично выполнять свою работу. Хорошо относиться к США и Израилю и хорошо относиться к другим странам на Ближнем Востоке – они все наши партнеры».

