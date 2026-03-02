Завтра украинцев ждет по-настоящему весенняя погода

Стало известно, какой будет погода в Украине в понедельник, 2 марта. Появился прогноз Гидрометцентра.

Синоптики говорят, что завтра по стране будет сухо.

Добавляется, что ночью и утром на севере и северо-востоке на дорогах местами гололедица, в Закарпатье и Прикарпатье местами туман. Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Эксперты небесной канцелярии ожидают ночью 4 мороза до 1 тепла, днем плюс 3-9, на крайнем западе, юге и юго-востоке 8-13 тепла.

В Киеве будет без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем плюс 5-7.

