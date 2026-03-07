Генсек ООН сделал тревожное заявление по поводу ситуации на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сделал тревожное заявление. Оно касается ситуации на Ближнем Востоке.

Он сказал: «Все незаконные атаки на Ближнем Востоке и за его пределами вызывают огромные страдания и наносят серьёзный вред гражданскому населению по всему региону и представляют серьезный риск для мировой экономики, особенно для наиболее уязвимых людей».

Подчеркивается: «Ситуация может выйти из-под чьего-либо контроля».

Добавляется: «Следует прекратить боевые действия и перейти к переговорам. Ставки как никогда высоки».

