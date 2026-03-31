Зеленский призвал к Пасхальному перемирию

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил важное заявление. Политик призвал к Пасхальному перемирию.

Он сказал: «Мы поддерживали любые форматы окончания войны, вы это знаете, но когда ты не теряешь достоинство и независимость нашего государства, и прекращение огня, любые форматы, как мы уже сегодня говорили, и полное, и энергетическое, и мы готовы к прекращению огня на Пасхальные праздники».

Подчеркивается: «Нормальные люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и окончании войны на всю жизнь, а не на несколько дней, но Украина готова к любым компромиссам, кроме компромиссов с достоинством и суверенитетом».

