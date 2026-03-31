В Таиланде ввели необычные правила продажи алкоголя

Министерство здравоохранения Таиланда ввело необычные правила продажи алкоголя. Теперь его продавцы имеют право проверять покупателей на состояние опьянения и отказывать пьяным в приобретении спиртного.

Стоит напомнить, что продажа алкоголя пьяным тут была запрещена ранее.

Теперь же были названы конкретные критерии опьянения и утверждены три базовых теста, которые могут использовать сотрудники магазинов и баров.

Известно, что среди них – просьба дотронуться до кончика носа с закрытыми глазами, пройти несколько метров по прямой с разворотом кругом в конце пройденного участка или постоять тридцать секунд на одной ноге, подняв вторую на высоту не ниже пятнадцати сантиметров от пола, вслух отсчитывая секунды.

Примечательно, что если человек не справляется, его могут признать нетрезвым и отказать в продаже алкоголя.

При этом к признакам опьянения отнесли запах алкоголя, неустойчивую походку, проблемы с речью, покраснение глаз, резкие перепады настроения, агрессивность и снижение концентрации.

Отметим, что для заведений и продавцов нарушение правил продажи алкоголя грозит крупными штрафами.

Ранее американцы заявили, что от вина все же есть польза.