Зеленский сообщил важную новость по поводу энергетической поддержки Украины

Достигнута договоренность с лидерами стран Персидского залива об энергетической поддержке Украины. Об этом информировал президент нашей страны Владимир Зеленский.

Глава государства сообщил: «Безусловно, мы говорим и об энергетической поддержке со стороны лидеров стран Залива. И на это не только рассчитываем, а у нас есть договоренности».

Кроме этого, по его словам, были заключены десятилетние договоренности с этими странами об экспорте систем защиты населения и инфраструктуры.

