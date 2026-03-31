В ЕС приняли важное решение по поводу поддержки украинской оборонной промышленности

Еврокомиссия приняли важное решение. Была утверждена рабочая программа для поддержки европейской и украинской оборонной промышленности.

Сказано следующее: «Европейская комиссия сегодня утвердила рабочую программу объемом 1,5 миллиарда евро в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), направленную на укрепление и модернизацию оборонной промышленности Европы, увеличение производственных мощностей, а также обеспечение технологического развития и устойчивости».

Указывается при этом, что более 700 миллионов евро направят на увеличение производства ключевой оборонной продукции, включая системы борьбы с дронами, ракеты и боеприпасы, из которых 260 миллионов евро пойдут напрямую нашей стране на восстановление и модернизацию оборонной промышленности и расширение производства.

Кроме этого, как сообщается, еще 325 миллионов евро выделят на совместные оборонные проекты стран ЕС с участием Украины и Норвегии.

В то же время добавляется, 240 миллионов евро дадут на совместные закупки вооружений - систем ПВО и ПРО, средств борьбы с беспилотниками, а также наземных и морских систем.

Отмечается, что еще 100 миллионов евро получат оборонные стартапы и малые компании, а 35,3 миллиона евро, также с участием Украины, пойдут на развитие военных инноваций и поддержку наших и европейских предприятий.

