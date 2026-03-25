Китайцы обнаружили неожиданный способ похудеть

Эксперты из Народной больницы уезда Мии в Китае озвучили неожиданный способ похудеть. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что кожура и мякоть манго способны помогать контролировать вес за счет изменения кишечной микрофлоры, а вещества из косточки – через влияние на гормональные процессы в организме.

Во время опыта мышам в течение тридцати дней давали мякоть манго, кожуру или экстракт косточки. Во всех группах грызуны набирали меньше веса по сравнению с контрольной группой, однако наиболее выраженный эффект наблюдался при употреблении кожуры и экстракта косточки.

Оказалось, что разные части плода действуют по-разному. Мякоть и кожура заметно меняли состав кишечных бактерий и метаболический профиль.

Ученые говорят, что именно через изменение микробиоты эти части манго могут влиять на обмен веществ. Кожура при этом оказалась наиболее сильным «регулятором» и сильнее всего меняла обмен жиров и других соединений.

В то же время, экстракт косточки практически не влиял на процессы в кишечнике. Однако он был связан с изменениями в путях синтеза стероидных гормонов, что может указывать на его прямое влияние на обменные процессы после всасывания в кровь.

Китайцы уверяют, что подобные результаты открывают возможность использовать не только мякоть манго, но и обычно выбрасываемые части плода (в первую очередь всего кожуру и косточку) для создания функциональных пищевых ингредиентов.

