Зеленский предупредил об агрессивных планах России

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об агрессивных планах России. По его словам, Кремль готовится к новым вооруженным конфликтам в ближайшие годы.

Он сказал: «Россия продолжает эту войну и дестабилизацию в Европе, поддерживает иранский режим разведывательными данными и таким образом затягивает войну в регионе, а также готовится к новым конфликтам в ближайшие годы».

Подчеркивается: «Эту угрозу постоянной войны в разных географиях надо останавливать».

Политик добавил: «Остановить Россию можно только всем вместе: США, Европе, другим глобальным субъектам. Нужны встречи на уровне лидеров, чтобы действительно все решить».

Глава государства отметил: «Поручил команде максимально активно работать с партнерами дальше, чтобы дипломатия была содержательной и чтобы решались, в частности, гуманитарные вопросы, такие как обмены военнопленными».

