Сибига переговорил с Рубио – известны подробности

Глава МИД Украины Андрей Сибига переговорил с государственным секретарем США Марко Рубио. Произошло это на полях встречи министров иностранных дел стран G7 во Франции.

В социальной сети Х украинский министр написал: «Роль США в продвижении мирных усилий остается критически важной. Предложения Украины реалистичны и осуществимы. Давление на Россию является ключевым для того, чтобы заставить Москву прекратить войну».

Кроме этого, по его словам, они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Дипломат сообщил: «Позиция Украины заключается в том, что режимы в Москве и Тегеране сотрудничают, чтобы продолжить войну. И оба должны подвергнуться консолидированному давлению. Практическая помощь Украины государствам Залива в защите от иранского террора продемонстрировала нашу роль как партнера по безопасности и контрибутора».

Резюмируется, что вопрос противодействия российской агрессии против нашей страны должен оставаться среди приоритетов международной повестки дня.

Ранее Стубб оценил мирные потуги Трампа по Украине.