Вучич предупредил о последствиях наземной военной операции в Иране

Президент Сербии Александр Вучич прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке. Политик предупредил о последствиях наземной военной операции в Иране.

Говорят о нынешнем энергетическом кризисе, он сказал: «Сколько государство сможет выдержать, выдержит. Если продлится эта катастрофа, если начнется наземная операция, никто не сможет выдержать, это невозможно».

Добавляется: «Мы должны будем прекратить все, чтобы выжить, новости настолько плохие, что у меня нет слов».

Подчеркивается: «Это ведет весь мир к пропасти, особенно Европу».

Ранее Трамп грозится захватить нефть в Иране.