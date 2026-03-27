Буданов анонсировал большой обмен пленными

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что на Пасху может состояться большой обмен пленными. Об этом он сказал в выступлении по случаю четвертой годовщины создания Координационного штаба по вопросам пленных.

«Наша совместная работа продолжается ежедневно. Переговоры идут, новые обмены будут. Очень надеюсь, что на Пасху мы все увидим большой обмен, а мы сделаем для этого всё, что нужно», — отметил Буданов.

Он подчеркнул, что каждый обмен находится под контролем Президента, системно помогают международные партнеры, в частности Соединённые Штаты Америки и Объединённые Арабские Эмираты.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о сигналах о возможном продолжении обмена пленными между Украиной и Россией.