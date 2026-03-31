Зеленский призвал Россию сдаться

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал мирные переговоры. Политик сделал громкое заявление.

Он сказал: «Я не считаю, что у нас тупик».

Глава государства добавил: «Тупик, после которого, что нам сделать всем? Сдаться, расслабиться? Пусть Россия сдается, мы не будем. Мы должны организовывать трехстороннюю встречу и должны идти дальше по дипломатическому треку».

По его словам, следует делать все для этого.

Подчеркивается: «Для того, чтобы быть сильными за столом переговоров, надо быть сильными на поле боя».

Украинский лидер поблагодарил ВСУ за то, что сегодня мы гораздо сильнее, чем последние полгода.

Ранее Зеленский призвал к Пасхальному перемирию.