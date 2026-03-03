Неодим: назван товар, который подорожал в феврале больше всего

Стало известно, какие товары в мире в прошлом феврале подорожали больше всего. Данные приводят ICE Futures, CME Group и Шанхайская биржа металлов.

Лидером стал неодим – он требуется для создания мощнейших постоянных магнитов. Его цена выросла за месяц аж на 30,5%.

Кроме этого среди металлов дорожали индий (23,4%) и родий (на 10,1%).

Специалисты говорят, что больше всего среди сельскохозяйственной продукции росли в цене соевое масло (13,7%), пшеница (10,4%) и соя (8,8%).

Добавляется, что среди энергетических товаров больше всего дорожали газолин в США (20,8%), а также нефть марки Brent (6,7%) и марки WTI (6,3%).

При этом самым подешевевшим в мире товаром в конце зимы стали какао-бобы, цена на которые снизилась на 30,2%. Существенно упали в стоимости апельсиновый сок (20,6%) и кофе сорта арабика (20,2%).

Ранее золото и серебро вновь начали дорожать.