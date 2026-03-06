Электричество в Украине продолжат массово отключать 7 марта

Проблемы с электричеством в Украине сохраняются. В субботу, 7 марта, его снова будут массово отключать.

Об этом информирует «Укрэнерго».

Говорится, что завтра в некоторых регионах нашей страны с 8-00 и до конца суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей).

Добавляется, что причиной ограничений являются последствия российских ракетно-дроновых атак по объектам энергосистемы.

Украинцам также сообщают о возможных изменениях в энергосистеме и посоветовали узнавать о времени и объемах применения отключений по конкретному адресу на официальных страницах облэнерго.

Резюмируется: «Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее экономно».

Ранее мы писали, что в Украине меняют правила распределения электричества.