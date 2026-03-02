Названо число спасателей, погибших в Украине за время войны

Глава МВД Украины Игорь Клименко привел страшные цифры. Они касаются жертв войны в нашей стране среди спасателей.
Министр информировал: «С начала полномасштабной войны 114 спасателей погибли в результате российской агрессии. Мы помним каждого».
Добавляется, что прошедшая зима стала одной из самых тяжелых в украинской истории.
Говорится: «Было действительно тяжело – темно и холодно. Но мы выстояли».
Чиновник также поблагодарил каждого, кто спасает жизни и заботится о безопасности.
