Нарколог предупредил об опасности безалкогольного пива и вина

Российский нарколог Василий Шуров предупредил об опасности безалкогольного пива и вина. Объяснил, в чем подвох.

Он сказал: «У таких напитков есть накопительный эффект. При систематическом приеме они негативно влияют на работу различных систем организма. Безалкогольные пиво и вино не рекомендованы людям с зависимостью или после прохождения лечения от нее высок риск рецидива».

Также указывается: «В подобной продукции содержится незначительное количество остаточного алкоголя, микроскопическое. Сомневающиеся автомобилисты могут себя тестировать алкотестером».

