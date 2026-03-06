Трамп назвал следующую цель США после Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба будет следующей после того, как Соединенные Штаты свергнут режим аятолл в Иране. Об этом сообщает Politico.

Трамп заявил, что правительство США будет играть значительную роль в падении кубинского правительства. Также он намекнул, что к свержению Кубы будет причастно новое руководство Венесуэлы.

«Венесуэла справляется фантастически. Выполняет фантастическую работу. Отношения с ними замечательные», — заявил он.

Трамп также заявил, что на Кубе, мол, усиливается нестабильность после того, как в Венесуэле сменился лидер. Он добавил, что «им нужна помощь, разговариваем с Кубой», и предположил, что ухудшение ситуации на острове — частично является результатом давления США, в частности прекращения поставок венесуэльской нефти.

«Ну, это благодаря моему вмешательству, вмешательству, которое происходит... Очевидно, иначе у них не было бы этой проблемы. Мы перекрыли всю нефть, все деньги... все, что поступает из Венесуэлы, которая была единственным источником. Куба тоже упадет», — резюмировал он.

Напомним, не так давно Трамп допустил возможность «дружественного» захвата Кубы, у которой, по его словам, «сегодня нет ничего». Однако никаких других деталей он не раскрывал.