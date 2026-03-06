Правительство начало решать вопрос с ценами на топливо

В Украине прошло координационное совещание с ключевыми министерствами и руководством «Нафтогаза» по ситуации на рынке топлива. Об этом информировала глава правительства Юлия Свириденко.

Премьер-министр поведала: «Текущая ситуация на топливном рынке имеет прежде всего внешние причины. В то же время цены на топливо в Украине остаются ниже, чем в ряде соседних стран Европы».

Добавляется также, что для стабилизации рынка правительство реализует комплекс мер.

Сообщается: «Государственная компания «Укрнафта» будет реализовывать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой цены на рынке в нынешних условиях. Параллельно работаем с другими операторами топливного рынка и рассчитываем на их ответственную и взвешенную ценовую политику».

Чиновница информировала, что уже поручила Антимонопольному комитету Украины и Госпродпотребслужбе усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы не допустить необоснованных наценок и рыночных манипуляций со стороны отдельных участников рынка.

Также она поручила первому вице-премьер-министру – министру энергетики вместе с Минобороны, Минразвития, Минэкономики и «Нафтогазом» уделить особое внимание обеспечению ключевых сфер.

Резюмируется: «Безусловным приоритетом остается обеспечение потребностей сектора обороны. В то же время важно гарантировать наличие топлива и стабильность цен для аграриев, а также достаточный ресурс и ценовую стабильность для общественного транспорта. Также работаем с международными партнерами над увеличением объемов импорта топлива на украинский рынок».

