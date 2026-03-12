Эксперты рассказали, как перекрытие Ормузского пролива обвалило добычу нефти

Перекрытие Ормузского пролива обвалило добычу нефти. Об этом сказано в докладе Международного энергетического агентства.

Эксперты говорят: «По причине того, что потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 миллионов баррелей в сутки в довоенный период до практически полного их сокращения в настоящее время. Пропускная способность этого важнейшего водного пути ограничена и хранилища заполняются, страны Персидского залива сократили общую добычу нефти как минимум на 10 миллионов баррелей в сутки».

Также добавляется, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке создает крупнейший сбой в поставках за всю историю мирового рынка «черного золота» и в отсутствие быстрого возобновления судоходства потери будут, увы, лишь расти.

Ранее Иран заявил о закрытии Ормузского пролива.