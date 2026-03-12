Стало известно, где и как сейчас сидит Мадуро

Где сейчас находится свергнутый американцами президент Венесуэлы Николас Мадуро? Об этом поведало издание ABC.

Политик не покидал США.

В публикации сказано: «Николас Мадуро помещен в штрафной изолятор. Заключенные имеют возможность выходить из камеры три раза в неделю на один час, и всегда в кандалах на руках и ногах и в сопровождении двух охранников».

Также добавляется, что по ночам из его камеры слышно, как тот на испанском языке громко говорит, что его стражники и плохо с ним обращаются.

Говорится: «Было зафиксировано, что Николас Мадуро и его жена попросили о консульском визите венесуэльских представителей, и суд распорядился его обеспечить. Этот визит состоялся 30 января».

Ранее Швейцария засекретила замороженные счета Мадуро.