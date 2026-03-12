Рост цен на нефть: в Дании дали странный совет водителям

Министр энергетики Дании Ларс Огор сделал резонансное заявление на фоне роста цен на нефть. Чиновник призвал сограждан не садиться за руль без крайней необходимости.

Он сказал: «Если есть какое-либо энергопотребление, без которого вы можете обойтись, если нет крайней необходимости садиться за руль, не делайте этого».

Уверяется, что это положительно отразится на кошельках потребителей и поможет Дании более эффективно использовать свои резервы в течение длительного периода времени.

