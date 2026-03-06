Стала известна ситуация с озимыми культурами в Украине

Заместитель министра экономики, экологии и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий поведал о ситуации с озимыми культурами. В эфире Национального телемарафона чиновник сказал, что в большинстве регионов нашей стране их состояние оценивается как удовлетворительное, а потенциальная потеря или необходимость пересева составляет менее 10%.

Указывается на то, что есть несколько регионов, где ситуация немного сложнее. В Кировоградской области, где пересеву или восстановлению могут потребовать до 40% площадей.

Добавляется, что в Винницкой области этот показатель в Минэкономики оценивают в 20-30%, в Одесской, Днепропетровской, Полтавской и Черкасской областях на уровне 10-20% производственных площадей.

Также сообщается, что аграрии в случае необходимости будут пересевать площади под пшеницей, ячменем и рапсом для чего будут использовать кукурузу, подсолнечник, сою или яровой ячмень.

Информируется, что среди ключевых вызовов весенней кампании он выделил ситуацию на рынке энергоресурсов и минеральных удобрений.

Было сказано: «Мы видим, что могут быть колебания цен на нефтепродукты. Это критический момент для аграрного сектора, потому что сельское хозяйство является одним из крупнейших потребителей нефтепродуктов, прежде всего, дизеля. Надеемся, что ситуация урегулируется и будет стабильной».

При этом отмечается рост цен на минеральные удобрения из-за нестабильности энергетических рынков. Так, обстрелы энергоинфраструктуры вызвали дефицит отечественного производства удобрений, что дополнительно повлияло на их стоимость перед полевыми работами.

Украинцам рассказали, что семена для посевной уже приобретены в абсолютном большинстве предприятий, аграрии имеют необходимый запас топлива и удобрений минимум на несколько недель или месяцев, что позволит начать полевые работы без задержек.

Резюмируется, что льготные кредиты для посевной до 90 миллионов гривен были пролонгированы по всей территории нашей страны до 31 марта 2027-го года. Для аграриев на прифронтовых территориях срок действия льготного кредитования продлен до 31 декабря 2027-го года. При этом конечная ставка для заемщиков в прифронтовых регионах составляет 3%, что является основным направлением для обеспечения непрерывной работы сектора.

Ранее был озвучен урожай зерновых и масличных культур в Украине.