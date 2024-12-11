Лукашенко утверждает, что в Беларусь завезли несколько десятков ядерных боеголовок

В Беларусь было привезено неизвестное количество ядерных боеголовок. В Беларуси также может быть размещен российский комплекс «Орешник». Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает ASTRA.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: „А, это шутка, никто ничего не ввез“. Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли», — заявил Лукашенко.

В то же время, Лукашенко заявил, что планирует разместить в Беларуси ракетный комплекс «Орешник». Сейчас там идет поиск соответствующего полигона.

«Разместим и нацелим. Мое условие Путину было одно: „Цели определять будем мы в Беларуси, не россияне. Но эксплуатировать поможете“. То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай Бог, если это нужно. Но цели будем определять мы», — заявил Лукашенко.

Напомним, Лукашенко рассказал, при каком условии готов применить ядерное оружие.