Разгадана тайна массового мора слонов в Африке

Эксперты из Королевского колледжа Лондона в Великобритании разгадали тайну массового мора африканских слонов в Ботсване, который случился в 2020-м году. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что причиной смерти животных стали токсичные цианобактерии, распространенные в водоемах этого региона.

Тогда погибло более 350 слонов.

Напоминается, что первые мертвые животные были найдены в мае, а к июлю число погибших достигло сотен.

Ища причины, специалисты сразу же исключили голод, инфекции, сибирскую язву и браконьерство.

Новые спутниковые данные показали, что в это время в районе дельты Окаванго наблюдалась максимальная за период с 2015-го по 2023-й год активность цианобактерий.

Ученые рассказали, что слоны умирали в течение трех суток после контакта с загрязненной водой.

Добавляется, что цианобактерии особенно активно размножаются в стоячих, мутных и богатых питательными веществами водах, и их токсины становятся причиной гибели животных.

Сообщается, что ситуация усугубляется изменением климата, вызывающим повышение температуры и засухи, что усиливает размножение этих микроорганизмов.

Профессор Давиде Ломео резюмирует: «Наши результаты показывают, как изменения климата влияют на качество и количество воды, что приводит к катастрофическим последствиям для животных».

Ранее ученые узнали о слонах кое-что любопытное.