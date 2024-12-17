Контекстная осведомленность: ученые обнаружили новый тип эпизодической памяти

Эксперты из Флоридского технологического института в США обнаружили новый тип эпизодической памяти. Она получила название контекстная осведомленность.

Сказано, что данный тип помогает воспроизводить только контекстные элементы воспоминания, игнорируя при этом конкретные детали.

Опыты длились более десяти лет.

Эксперты говорят, что эпизодическая память представляет собой когнитивный процесс, который включает обработку и извлечение информации из долговременной памяти.

До этого принято было полагать, что эпизодическая память делится на два основных процесса: воспоминание, когда человек вспоминает полное событие, и ознакомление, при котором восстанавливаются лишь отдельные детали, но не общий контекст.

Впрочем, проведенная работа обнаружила третий, ранее не описанный процесс, который назвали контекстной осведомленностью.

Информируется, что данный процесс объясняет ситуации, когда человек может вспомнить только контекст события, забыв при этом конкретные детали.

Добавляется, что он не учитывается в традиционных моделях эпизодической памяти.

Имеющиеся результаты были получены по итогам анализа данных электроэнцефалографии (метод исследования электрической активности мозга) подопытных – людям предлагалось запомнить шесть различных событий, после чего они должны были воспроизвести эти воспоминания.

Установлено, что нейронные паттерны, связанные с узнаванием контекста, отличались от тех, что возникали при узнавании предмета или вспоминании деталей. Подобные различия наблюдались в разные моменты времени и в разных областях головного мозга.

Была предложена новая модель эпизодической памяти, которая включает три компонента: воспоминание (полное воспроизведение события), узнавание предмета (запоминание деталей и забывание контекста) и узнавание контекста (восстановление общего контекста при забывании деталей).

Ожидается, что такие результаты способны серьезно изменить подходы к изучению памяти и помогут в более точной диагностике расстройств памяти, таких как амнезия, деменция и последствия черепно-мозговых травм.

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