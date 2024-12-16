Элтон Джон озвучил фразу, которую должны нанести на его надгробие

77-летний Элтон Джон, один из самых выдающихся музыкантов ХХ века, сделал трогательное заявление о том, как хочет, чтобы его запомнили, сообщает People.

Во время награждения журналом TIME, удостоившего его звания Икона года, артист сказал, что стремится быть известным, прежде всего, как любящий отец.

«Я хочу, чтобы на моем надгробии было только написано: „Он был отличным отцом“», — отметил Элтон Джон.

У музыканта и его мужа Дэвида Ферниша есть два сына — 13-летний Захари и 11-летний Элайджа. Элтон признался, что семья является важнейшей частью его жизни. После церемонии в интервью для программы Good Morning America певец добавил: «Мое наследие заключается в том, что я был прекрасным мужем и еще лучшим отцом... Музыка, карьера — это фантастика. Это было потрясающе, революционно. Но самое главное для меня в жизни — это убедиться, что мои дети счастливы, что у них отличная жизнь, и что я хорошо к ним отношусь. Это все, что имеет значение».

Несмотря на серьезные проблемы со зрением, Элтон Джон продолжает вдохновлять миллионы своим жизненным примером и ценностями.

Напомним, Элтон Джон ослеп на один глаз.