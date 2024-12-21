Усик подтвердил, что сменит весовую категорию

Чемпион WBC, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) заявил, что планирует вернуться в тяжелый вес.

Украинец уверен, что во второй раз победит Тайсона Фьюри, а затем вернется в тяжелый вес.

«Я снова выиграю второй бой. Я снова попробую себя в тяжелом весе. Реально ли, что ты будешь абсолютом в крузервейте, абсолютом в супертяжелом весе и снова абсолютом в крузервейте? Ты можешь сделать это? Да-да, я попробую», — сказал Усик.

Реванш Александра и Тайсона Фьюри пройдет 21 декабря.

Напомним, Усик рассказал, чем планирует заняться после реванша с Фьюри.