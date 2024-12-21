Сериал по игре S.T.A.L.K.E.R. снимет Netflix

Netflix снимет новый сериал по культовой игре S.T.A.L.K.E.R. Об этом сообщает Insider Gaming.

Как сообщается, стриминг уже начал вести переговоры с разработчиками S.T.A.L.K.E.R..

Даты релиза фильма по игре S.T.A.L.K.E.R. и деталей сюжета пока нет.