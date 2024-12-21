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Новости > Сериал по игре S.T.A.L.K.E.R. снимет Netflix

Сериал по игре S.T.A.L.K.E.R. снимет Netflix

Агата Кловская
21.12.24 12:17
151
Сериал по игре S.T.A.L.K.E.R. снимет Netflix
Netflix снимет новый сериал по культовой игре S.T.A.L.K.E.R. Об этом сообщает Insider Gaming.
 
Как сообщается, стриминг уже начал вести переговоры с разработчиками S.T.A.L.K.E.R..
 
Даты релиза фильма по игре S.T.A.L.K.E.R. и деталей сюжета пока нет.

Тэги: фильм, кино, сериал, S.T.A.L.K.E.R.

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