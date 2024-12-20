Зеленский прокомментировал «мирные» инициативы Орбана

Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Брюсселе заявил, что инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно прекращения огня, мира и обмена пленными — это скорее политический пиар.

Глава Украинского государства пояснил, что у венгерского премьера нет мандата на такие переговоры.

«Считаю, что это не серьезно узнавать из СМИ о тех или иных инициативах, связанных с жизнью украинцев. Я уже говорил, что у премьер-министра Венгрии, при всем уважении к венграм, к отношению венгров к украинским беженцам, нет ни единого мандата на проведение переговоров. Его отношения с Путиным слишком дружественны для того, чтобы можно было поставить Путина на место. Нам важно сберечь Украину, нашу независимость, суверенитет, сохранить Европу. Украина сегодня защищает Европу ценой жизней украинцев, и, безусловно, нам нужна поддержка», — отметил он.

И добавил, что такие инициативы больше похожи на политический пиар.

Он подчеркнул, что ничего не может решаться за Украину без Украины, «поскольку война в нашем государстве».

Напомним, Орбан резко высказался о войне в Украине и предложил масштабный обмен пленными.