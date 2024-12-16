Разгадан секрет рыжих кошек

Эксперты из Стэнфордского университета в США раскрыли секрет рыжих кошек. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что генетики установили причину появления рыжей шерсти у домашних кошек.

Так, по их словам, за данную окраску животных отвечает особый ген, который не могли определить около шестидесяти лет.

Ученые рассказали, что генетический источник специфического окраса долгое время не могли понять по причине его дефектной природы, связанной с отсутствием сегмента ДНК в части кошачьего генома.

Оказалось, что клетки кожи кошек, на которых растет рыжая шерсть, экспрессируют в тринадцать раз больше РНК гена Arhgap36 по сравнению с участками без рыжего меха.

Сперва предполагая, что белок-кодирующая часть сверхпродуктивного гена Arhgap36 подверглась мутации, ученые выявили, что предшествующая ей последовательность содержала делецию (перестроенную хромосому), предположительно влияющую на остальную экспрессию гена.

Сказано о том, что делеция размером пять килобаз присутствовала у каждой рыжей кошки, обследованной исследователями из базы данных.

Добавляется, что было изучено 188 животных, включая 145 рыжих, шесть трехцветных/черепаховых и 37 котов других расцветок.

Указывается при этом, что такие результаты подтвердили давнюю гипотезу, согласно которой мутировавший ген находится на X-хромосоме кошки.

Говорится: «Это объясняет, почему рыжий цвет проявляется так по-разному у разных полов. Коты зачастую полностью окрашены в рыжий, тогда как кошки обычно имеют трехцветный и черепаховый окрасы. Мутация Arhgap36 не вызывает никаких проблем с физическим и умственным здоровьем у кошек».

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