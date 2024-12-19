Путин предлагает нанести «экспериментальный» удар по Киеву

Российский диктатор Владимир Путин предложил нанести удар по Киеву ракетой «Орешник», чтобы проверить, способны ли западные комплексы ПВО ее перехватить. Об этом он сказал во время речи на прямой линии, соединенной с «большой» ежегодной пресс-конференцией в четверг, 19 декабря.

По словам Путина, можно провести «технологическую дуэль XXI века».

«Пусть определят в Киеве объект для поражения. Сосредоточат там все ПВО и ПРО. А мы нанесем туда удар „Орешником“. И посмотрим, что будет. Мы к этому готовы. Готова ли другая сторона?», — заявил Путин.

Напомним, в ОП отреагировали на угрозы Путина атаковать Киев.