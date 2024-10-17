Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 674 270 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 17 октября.

Сообщается, что были ликвидированы уже 674 270 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 9 014 танков, 18 002 боевые бронированные машины, 19 510 артиллерийских систем, 1 232 РСЗО, 978 средств ПВО, 369 самолетов, 329 вертолетов, 17 104 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 620 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 26 815 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 446 единиц специальной техники.

Ранее новый генсек НАТО однозначно высказался по поводу войны в Украине.