Монеточка: против певицы возбудили уголовное дело

МВД РФ объявило в розыск певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову). В сентябре стало известно, что против Монеточки возбудили уголовное дело о нарушении закона об «иностранных агентах».

В столичной прокуратуре обосновали необходимость возбудить дело против певицы тем, что она, несмотря на штрафы, продолжает распространять в соцсетях материалы без указания на то, что находится в реестре «иностранных агентов».

Минюст РФ включил Монеточку в этот список в январе 2023 года. Поводом для этого решения ведомство указало то, что Монеточка «осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины» и «высказывалась против специальной военной операции».