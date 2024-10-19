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Новости > Монеточка: против певицы возбудили уголовное дело

Монеточка: против певицы возбудили уголовное дело

Агата Кловская
19.10.24 11:09
115
Монеточка: против певицы возбудили уголовное дело
МВД РФ объявило в розыск певицу Монеточку (Елизавету Гырдымову). В сентябре стало известно, что против Монеточки возбудили уголовное дело о нарушении закона об «иностранных агентах».
 
В столичной прокуратуре обосновали необходимость возбудить дело против певицы тем, что она, несмотря на штрафы, продолжает распространять в соцсетях материалы без указания на то, что находится в реестре «иностранных агентов». 
 
Минюст РФ включил Монеточку в этот список в январе 2023 года. Поводом для этого решения ведомство указало то, что Монеточка «осуществляла сбор средств в поддержку недружественной страны — Украины» и «высказывалась против специальной военной операции».

Тэги: Монеточка, Елизавета Гырдымова

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